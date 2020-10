Actualidade

O contrato de concessão da Air Macau foi estendido pelo Governo do território por três anos, a partir de 09 de novembro, com a adenda a ser publicada hoje no Boletim Oficial.

"A concessão é prorrogada pelo prazo de três anos, a contar de 09 de novembro de 2020, ou até à data em que entrar em vigor o novo regime de exploração concorrencial das atividades concessionadas, se tal acontecer no decurso daquele prazo", pode ler-se na adenda.

A Autoridade de Aviação Civil já tinha anunciado em maio que o Governo decidira prorrogar o contrato de concessão, "a fim de permitir a continuação dos trabalhos de alteração da legislação relevante para a abertura do mercado de transporte aéreo de Macau, bem como a manutenção da estabilidade das operações da indústria atualmente afetada pela pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus".