Actualidade

Portugal realiza hoje um leilão de duas linhas de Obrigações do Tesouro (OT), com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e mil milhões de euros, a oito e 17 anos, segundo o calendário do IGCP.

O organismo, que gere a dívida pública, "vai realizar no próximo dia 14 de outubro pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de OT com maturidade em outubro de 2028 (OT 2,125% 17out2028) e em abril de 2037 (OT 4,1% 15abr2037)" com um "montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros", de acordo com a informação no 'site' da entidade.

Para já, não há mais leilões até ao fim do ano no calendário publicado pelo ICGP.