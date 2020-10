Actualidade

Macau vai organizar a Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa de forma 'online' e 'offline' para alargar o público e permitir que todos possam "experimentar as culturas sinolusófonas diversificadas", foi hoje anunciado.

Com cerca de 40 apresentações culturais de 11 países e regiões, entre as quais Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão e Diu, e Macau e China interior, o programa online terá início no dia 22 de outubro, informou em comunicado o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau), organizador do evento.

No mesmo dia, o secretário-geral adjunto do Fórum de Macau, Ding Tian, inaugura, "em conjunto com os embaixadores dos Países de Língua Portuguesa na China, a cerimónia da 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, à margem da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020 (Macau) (2020PLPEX)".