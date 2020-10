Actualidade

A Zero denunciou hoje que as entidades gestoras de resíduos elétricos e eletrónicos falham "clamorosamente" as metas de recolha, havendo mesmo um caso em que a recolha foi inferior a 2% em 2019, face a uma meta de 65%.

Para a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, a situação é de colapso e o Ministério do Ambiente "não atua".

No Dia Internacional dos Resíduos Elétricos, a Zero afirma que Portugal está muito longe das metas estabelecidas a nível comunitário e exige a cassação das licenças das entidades incumpridoras.