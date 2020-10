Actualidade

O Governo timorense está virtualmente sem ministro das Finanças desde 10 de outubro, data em que terminou a delegação de competências dada à vice-ministra pelo titular da pasta, que está doente, segundo fontes do executivo.

Fontes ouvidas pela Lusa explicaram que Fernando Hanjam está ausente "há pelo menos duas semanas", depois de uma ausência por igual período, anteriormente, estando atualmente "incontactável, com o telefone desligado".

Hanjam chegou a fazer uma delegação de competências na vice-ministra, Sara Brites, válida entre os dias 05 e 10 de outubro, por insistência da própria, já que lhe coube a si estar no Parlamento Nacional a defender a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020, recentemente aprovada.