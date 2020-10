Incêndios

Cinquenta pessoas morreram devido aos incêndios de outubro de 2017, que destruíram empresas, casas, infraestruturas públicas, explorações agropecuárias e 290 mil hectares de floresta na região Centro.

O balanço destes fogos inclui pelo menos 70 feridos, cerca de 1.500 casas e 500 empresas devastadas, total ou parcialmente, nos 38 municípios afetados, sobretudo no interior do país.

Um dos incêndios deflagrou na manhã de 15 de outubro, no concelho da Lousã, e alastrou aos concelhos de Vila Nova de Poiares e Penacova, no distrito de Coimbra, acabando as labaredas, empurradas pelo vento, por juntar-se a outras frentes de fogo noutros municípios do interior.