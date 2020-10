Incêndios

O Movimento Associativo de Apoio às Vitimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), em Tábua, realçou hoje que um "elevado número" de famílias estrangeiras abandonou o interior na sequência dos fogos de 2017.

"Muitos residentes abandonaram a região ou o país, principalmente estrangeiros", disse à agência Lusa o porta-voz do MAAVIM, Nuno Pereira, ao fazer o balanço da recuperação nos municípios da região Centro atingidos há três anos pelos incêndios de 15 e 16 de outubro.

Na maioria dos casos, segundo o empresário, trata-se de cidadãos cujas candidaturas aos apoios do Estado para recuperarem as casas foram rejeitadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no seguimento da informação das Câmaras.