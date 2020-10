Actualidade

A Câmara de Idanha-a-Nova interpôs uma providência cautelar para suspender a deliberação do Politécnico de Castelo Branco, que prevê a sua reestruturação organizacional, com a perda da sede e da autonomia da Escola de Gestão de Idanha-a-Nova.

"A providência cautelar, e ainda uma ação de impugnação deste ato administrativo do IPCB, foram apresentadas ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, no passado dia 8 de outubro [quinta-feira], que admitiu liminarmente o requerimento de providência cautelar e ordenou a citação do IPCB", explica, em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Câmara de Idanha-a-Nova.

O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) decidiu, em julho, que a instituição devia proceder à reestruturação organizacional, que prevê que as atuais seis escolas deem origem a quatro novos estabelecimentos de ensino.