Naqoura (Líbano), 14 out 2020 (Lusa) - O Líbano e Israel iniciam hoje conversações diretas sobre as fronteiras marítimas, sob a mediação dos Estados Unidos, com as duas partes a invocarem questões técnicas e afastando a possibilidade de normalização de relações.

A sessão inaugural destas negociações inéditas durou cerca de uma hora e a segunda ronda deverá decorrer em 28 de outubro, noticia a agência France-Presse, que cita uma fonte militar libanesa.

Os esforços de mediação por parte dos Estados Unidos sobre o contencioso relacionado com as fronteiras marítimas começaram há dez anos, mas apenas este mês foi alcançado um acordo sobre o quadro negocial.