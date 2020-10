Covid-19

A dívida total de Moçambique à China ronda 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) e o país lusófono pediu um alívio no pagamento de prestações, aguardando por uma resposta, anunciou o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane.

Moçambique tem "dois tipos de empréstimos com a China", a dívida com o Governo e outra perante o sistema bancário, num total de 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros), detalhou na terça-feira num debate na Internet no âmbito dos encontros anuais do Banco Mundial.

"Também lhes escrevemos", referiu, tal como foi pedido alívio aos restantes credores bilaterais para o país poder responder à covid-19, aguardando-se uma resposta.