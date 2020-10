Covid-19

A Galp voltou a suspender a produção de combustíveis na refinaria de Leça da Palmeira, em Matosinhos, devido às "condições no mercado nacional e internacional", decorrentes do impacto da pandemia de covid-19, confirmou à Lusa fonte oficial.

"As condições no mercado nacional e internacional, em grande parte decorrentes dos impactos provocados pela pandemia de covid-19, forçaram a Galp a avançar com um ajustamento operacional planeado do seu sistema refinador", adianta a mesma fonte da companhia.

Segundo a empresa, "este ajustamento envolve a suspensão temporária, desde 10 de outubro, da produção de combustíveis na refinaria de Matosinhos, sem impacto nos colaboradores da Galp afetos a essa atividade".