OE2021

O BE vai decidir como vota o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), na generalidade, na Mesa Nacional de 25 de outubro, anunciou hoje a Comissão Política, que mantém as portas abertas às negociações que "não foram bem-sucedidas".

Segundo o comunicado da Comissão Política, que se reuniu na terça-feira à noite, "as negociações entre o Bloco de Esquerda e o governo com vista ao OE2021 não foram, infelizmente, bem-sucedidas até hoje", reiterando que as preocupações essenciais dos bloquistas "não têm resposta" na proposta que o Governo entregou no parlamento.

"A decisão sobre o voto do Bloco de Esquerda na votação da generalidade do OE2021 será tomada pela Mesa Nacional, que fica convocada para 25 de outubro de 2020", anuncia o mesmo órgão do partido.