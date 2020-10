Actualidade

O Procurador do Ministério Público de Macau prometeu hoje que aquele órgão vai cumprir as suas obrigações na defesa da segurança do Estado para, desta forma, proteger a soberania chinesa.

"Sendo defensor do Estado de Direito da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] com atribuições jurisdicionais, o Ministério Público irá cumprir rigorosamente as suas funções respeitantes à defesa da segurança do Estado, e salvaguardar legalmente a soberania, segurança e interesses relativos ao desenvolvimento do Estado", assegurou Ip Son Sang.

O objetivo, acrescentou, na sessão solene de abertura do ano judiciário, passa também por prestar "garantias judiciárias sólidas para a implementação de 'Um País, Dois Sistemas' e desenvolvimento saudável da sociedade da RAEM".