Covid-19

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, está infetado com covid-19, mas o seu estado é estável, confirmou hoje à Agência Lusa fonte ministerial.

A fonte não soube precisar há quanto tempo o ministro se encontra infetado, mas adiantou que Francisco Queiroz partilhou com os funcionários do ministério uma mensagem na qual dá conta da sua condição de saúde e pede que cumpram as medidas de prevenção para o combate ao novo coronavírus.

Segundo a fonte, está a ser preparada a testagem ao grupo de colaboradores daquele ministério.