OE2021

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, afirmou hoje que há motivos "para algum otimismo" em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2021, congratulando-se com o reforço da dotação na ciência e ensino superior.

"Veremos como ocorrerá a discussão na especialidade, mas temos motivos para algum otimismo, assim prevaleça um bom e esclarecido entendimento entre os partidos de oposição", disse Amílcar Falcão, que discursava na cerimónia da abertura solene das aulas da Universidade de Coimbra (UC).

Apesar de considerar que o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "aparenta ser o possível em tempos de pandemia", o reitor salientou a preocupação do documento "no sentido de utilização dos fundos europeus que serão fundamentais para a construção de uma Europa e de um país renovados, sustentados na ação climática, no conhecimento e na transição digital".