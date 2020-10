Covid-19

O número de infeções pelo Sars-CoV-2 está a duplicar semanalmente na Bélgica, revelaram hoje as autoridades locais, sendo o segundo país da União Europeia (UE) com maior incidência do novo coronavírus, apenas superado pela República Checa.

A Bélgica registou 7.030 infeções nas últimas 24 horas, em comparação com 2.088 na quarta-feira passada, o que coloca a média semanal em 5.057 casos diários, um aumento médio semanal de 93%.

"Os casos de infeções e hospitalizações continuam a aumentar de forma alarmante (...), o número de novas infeções duplica todas as semanas" e "nas províncias do sul, mais afetadas, a cada três dias", declarou numa conferência de imprensa o porta-voz do Comité Interfederal Belga sobre o Novo Coronavírus, Yves Van Laethem.