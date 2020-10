CCDR

O ex-reitor da Universidade do Minho António Cunha foi eleito presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) com 2.397 votos, num universo de 3.304 votantes, dos quais 759 votaram em branco, segundo os resultados oficiais.

De acordo com os dados divulgados hoje pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), dos 4.091 eleitores inscritos, votaram 3.304 autarcas, tendo-se registado 759 votos brancos, 148 nulos e 2.397 votos a favor.

Na madrugada de hoje, numa primeira reação aos resultados provisórios divulgados pela DGAL, o novo presidente da CCDR-N salientou que a região deu um sinal inequívoco de maturidade e vontade de mudança, afirmando ser estimulante ter alcançado 72% dos votos.