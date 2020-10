CCDR

O novo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve defendeu hoje que o processo que conduziu à sua eleição deve impulsionar "uma reforma do Estado" e criar "condições para relançar o processo de regionalização".

Num encontro com jornalistas, no Centro de Ciência Viva de Faro, José Apolinário referiu que o Algarve é uma "região específica" e "com grande tradição regionalista", podendo, até, vir a constituir um "laboratório" para a transferência de serviços.

"Das reuniões que tivemos com os autarcas sai um sentimento de que é preciso aproveitar esta oportunidade para reabrir o 'dossiê' da regionalização e é nessa linha que vamos trabalhar", declarou, assumindo que, "lá à frente", o objetivo é "chegar à regionalização".