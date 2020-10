Actualidade

O presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) de Macau defendeu hoje que o regime jurídico do território, inspirado no português, com "outra ética moral", deve ser repensado, 21 anos após regressar à administração chinesa.

"Este ano comemora-se o 21.º aniversário do Retorno de Macau à pátria [China], e a implementação da política de 'Um País, Dois Sistemas' no território entrou numa fase intercalar", começou por lembrar Sam Hou Fai, no discurso realizado durante a sessão solene de abertura do ano judiciário.

"Cumpre-nos não só refletir sobre as experiências bem-sucedidas e as deficiências verificadas na aplicação da política de "Um País, Dois Sistemas' em Macau, como também analisar e estudar atentamente os desafios e problemas enfrentados durante a aplicação do sistema jurídico (...) que, por motivos históricos, se inspirou no sistema de Portugal", defendeu o juiz.