Actualidade

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, considerou que a "diplomacia coerciva" da China em relação a vários países e a sua política relativamente aos direitos humanos são contraproducentes.

O chefe do Governo comentou a detenção "arbitrária" de dois canadianos na China, bem como de outros estrangeiros, dizendo que são o resultado da "diplomacia coerciva" que tem sido condenada pela comunidade internacional.

O primeiro-ministro canadiano fez estes comentários quando os dois países assinalaram o 50.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas, na terça-feira, e no momento em que um ex-embaixador do Canadá na China e um consultor se encontram detidos, desde dezembro do ano passado, acusados de espionagem.