FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou hoje as suas previsões para o défice das contas públicas portuguesas, estimando que atinja os 8,4% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, acima dos 7,3% previstos pelo Governo.

Os números avançados pelo FMI foram divulgados hoje no Monitor Orçamental da instituição sediada em Washington, e constituem uma previsão pior do que a realizada em abril, onde o fundo apontava para um défice de 7,1% do PIB.

O valor deficitário do saldo orçamental para 2020 dado a conhecer hoje pela instituição liderada por Kristalina Georgieva é ainda mais pessimista do que o estimado pelo Governo para este ano, uma vez que o executivo nacional estima um défice de 7,3% do PIB.