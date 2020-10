FMI/Previsões

O rácio da dívida pública portuguesa face ao PIB deverá subir este ano para os 137,2%, segundo as previsões hoje divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que são piores do que as do Governo para 2020.

Segundo os números divulgados hoje no Monitor Orçamental da instituição internacional, a dívida pública portuguesa deverá subir dos 117,2% do PIB registados em 2019 para os 137,2%, devido aos efeitos da pandemia.

Na segunda-feira, no âmbito da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), o Governo indicou que a sua estimativa era que a dívida pública atingisse os 134,8% do PIB em 2020, abaixo da do FMI hoje conhecida.