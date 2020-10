Actualidade

As perspetivas futuras para a economia britânica são "excecionalmente incertas" dados os desafios decorrentes da crise da covid-19 e a próxima saída do mercado único, sublinha a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) num relatório hoje divulgado.

O Estudo Económico sobre o Reino Unido da organização sublinha que a saída deste país do mercado da União Europeia (UE) gera novos desafios e faz com que as decisões tomadas agora sobre a gestão da pandemia do novo coronavírus e as futuras relações comerciais com Bruxelas tenham um "impacto duradouro" na trajetória económica dos próximos anos.

Comentando a crise do novo coronavírus, Álvaro Pereira, diretor de estudos de países do departamento económico da OCDE, disse hoje que a covid-19 foi "o maior 'choque' económico de que há registo nas últimas décadas".