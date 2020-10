Covid-19

A região espanhola da Catalunha decidiu fechar todos os cafés, bares e restaurantes durante 15 dias e reduzir a lotação dos centros comerciais para 30% e dos ginásios em 50% para tentar conter o avanço da epidemia de covid-19.

O Governo catalão vai informar sobre as novas restrições hoje à tarde, depois de a comissão regional da proteção civil (Procicat) ter aprovado as medidas que incluem também a suspensão de aulas presenciais nas universidades e a suspensão por duas semanas de todas as competições desportivas catalãs - federadas, escolares ou privadas.

A situação epidémica na Catalunha agravou-se hoje, com 1.620 novas infeções, 23 óbitos e 40 novos internamentos nas últimas 24 horas.