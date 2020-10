CCDR

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, foi reconduzida no cargo, nas eleições de terça-feira, com 1.909 votos num universo de 2.836 eleitores.

Na eleição da nova presidente da CCDRC, candidata única ao cargo, participaram 2.420 membros do colégio eleitoral, constituído por 2.836 autarcas dos 77 municípios da região Centro envolvidos no sufrágio.

Segundo os resultados definitivos do ato eleitoral, revelados hoje pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), foram registados 416 votos brancos e 95 nulos.