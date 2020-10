Nagorno-Karabakh

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov, propôs hoje o envio de observadores militares para o Nagorno-Karabakh para verificação do cumprimento do cessar-fogo entre as forças do Azerbaijão e da Arménia.

"Não são precisas forças de paz, bastariam observadores militares. Creio que seria completamente correto que fossem os nossos observadores militares, mas a última palavra cabe às partes" em confronto, disse Lavrov numa entrevista a estações de rádio russas.

Lavrov acrescentou que Baku e Erevan devem tomar boa nota da proposta de Moscovo.