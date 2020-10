Covid-19

Portugal faz parte de um grupo de três países europeus onde a primeira vaga da pandemia de covid-19 teve um "baixo efeito" no aumento total da mortalidade, conclui um estudo realizado por investigadores do Imperial College London, hoje apresentado.

De acordo com o estudo, que analisa as mortes adicionais que ocorreram entre meados de fevereiro e finais de maio num total de 21 países industrializados e publicado na revista Nature Medicine, o efeito da covid-19 em Portugal foi dos mais baixos do universo analisado.

O "baixo efeito" na mortalidade foi sentido em Portugal, na Áustria e na Suíça.