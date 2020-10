Novo Banco

Os deputados do PS e do PSD acordaram em tentar apresentar um texto comum acerca da auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco, tendo a votação sobre o tema sido adiada hoje na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento.

Os deputados Fernando Anastácio (PS) e Duarte Pacheco (PSD) concordaram assim em trabalhar um texto comum que dê resposta às vontades dos dois partidos relativamente à auditoria a pedir ao Tribunal de Contas.

A votação da proposta conjunta ocorrerá na quinta-feira.