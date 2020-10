Covid-19

Pela terceira vez numa semana, o Irão registou nas últimas 24 horas o seu maior recorde diário de mortos e infeções pelo novo coronavírus, com 279 mortes e 4.830 casos, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Segundo os dados revelados pela porta-voz do ministério, Sima Sadat Lari, a República Islâmica já registou mais de 513.000 casos, incluindo mais de 29.300 mortos, desde que foram anunciados em fevereiro os primeiros casos no país, com cerca de 83 milhões de habitantes. Mais de 414.800 pessoas foram consideradas curadas.

Enfrentando o pior surto da doença no Médio Oriente, o Irão tem atingido recordes no número de mortes diárias, embora o Governo continue a resistir a um confinamento total por temer os efeitos na economia, duramente atingida pelas sanções dos Estados Unidos.