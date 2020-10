CCDR

A presidente eleita da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, manifestou-se hoje satisfeita com o desfecho do processo eleitoral e defendeu uma "grande unidade" na defesa dos interesses da região.

Em declarações à agência Lusa, Isabel Damasceno disse que assume agora "uma grande responsabilidade" que a vincula a "continuar com o que tem feito" desde que, em janeiro, iniciou funções no cargo para o qual agora foi reconduzida através da escolha de um colégio eleitoral constituído por 2.836 autarcas.

A antiga presidente da Câmara Municipal de Leiria anunciou que vai "incentivar uma unidade muito grande de todos os atores da região Centro", tendo em vista a valorização e o desenvolvimento das comunidades locais e do território na sua globalidade.