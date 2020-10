Actualidade

Os líderes da União Europeia voltam a reunir-se num Conselho Europeu em Bruxelas entre quinta e sexta-feira, tendo como principais assuntos em agenda o 'Brexit', as relações com África e a pandemia da covid-19.

Duas semanas depois de uma cimeira dominada por assuntos de política externa - designadamente as tensões com a Turquia no Mediterrâneo oriental e sanções à Bielorrússia -, os chefes de Estado e de Governo voltam a encontrar-se em Bruxelas para um Conselho presencial, apesar do agravamento da situação epidemiológica na Europa e na Bélgica em particular.

"Vamos encontrar-nos num contexto difícil. Estamos a assistir a um aumento das infeções da covid-19", começa por admitir o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na carta-convite endereçada na terça-feira aos líderes dos 27.