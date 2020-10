Covid-19

As autoridades venezuelanas decidiram manter as restrições às operações aéreas no país, até 12 de novembro, devido à pandemia da covid-19.

O anúncio foi feito hoje pelo Instituto de Aeronáutica Civil da Venezuela (INAC), através da NOTAM (aviso aos navegantes com informação aeronáutica) C0864/20.

Segundo o INAC as restrições às operações aéreas têm por base "diretrizes do Executivo Nacional, para continuar a garantir a segurança do povo venezuelano e a dar o apoio necessário durante a atual contingência perante a pandemia da covid-19".