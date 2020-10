Actualidade

Os sindicatos que representam os bancários não chegaram a acordo com as instituições sobre o aumento da tabela salarial para 2020, de acordo com um comunicado conjunto hoje divulgado.

"O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) consideram insuficiente a contraproposta de aumento de 0,3% das tabelas salariais apresentada pelas instituições de crédito, numa reunião do processo de revisão para 2020 do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), ocorrida na passada sexta-feira", indicaram, na mesma nota.

As estruturas sindicais vincaram que "o baixo valor apresentado é insuficiente para que ambas as partes possam chegar a um acordo na tabela salarial, nas pensões de reforma e cláusulas de expressão pecuniária".