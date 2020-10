Covid-19

O futebolista português Cristiano Ronaldo, que testou positivo à covid-19, deixou hoje Portugal, a bordo de um avião-ambulância privado, que partiu do aeródromo de Tires, constatou a agência Lusa no local.

O capitão da seleção portuguesa estava desde terça-feira em isolamento na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.

Ronaldo estava no estágio da seleção portuguesa, depois de ter defrontado a Espanha (0-0), em jogo particular, no dia 07 de outubro, em Lisboa, e a França (0-0), no domingo, em Saint-Denis, para a Liga das Nações, tendo sido dispensado do encontro de hoje, diante da Suécia, também para a Liga das Nações.