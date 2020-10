Actualidade

Três audições parlamentares sobre o projeto de proposta de lei que transpõe a diretiva europeia de serviços audiovisuais voltaram a mostrar a divergência no setor entre quem a encara como uma oportunidade perdida e quem vê um momento histórico.

Por um lado, os subscritores da carta aberta "Ganhar uma oportunidade histórica para o cinema e audiovisual português", entre os quais estavam, para além de outros, a produtora Pandora da Cunha Telles e o realizador António-Pedro Vasconcelos, defenderam que se poderá assistir ao nascimento de um novo setor audiovisual português, com a aprovação do projeto de lei.

Numa audição na qual se ouviram variadas críticas aos concursos do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), Susana Gato, da Associação de Produtores Independentes de Televisão, afirmou, admitindo que até se emocionou ao ler o documento: "A diretiva visa essencialmente promover as obras europeias garantindo a diversidade cultural dos vários países da Europa. Ou seja, tentar cortar com a prioridade das obras americanas. É por isso que estamos aqui."