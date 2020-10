Covid-19

As 1.486 análises realizadas nos dois laboratórios de referência nos Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, quatro casos positivos de covid-19 e três recuperações na ilha de São Miguel, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade explica que, dos casos diagnosticados, "três correspondem a indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 21 e 51 anos, residentes na região" e são "contactos próximos de alto risco de um caso identificado anteriormente, que obtiveram resultado positivo nos testes realizados no âmbito da investigação epidemiológica e que permanecem em isolamento profilático desde a sua identificação como contacto próximo".

O outro caso reporta-se a um homem "de 53 anos, residente na região, proveniente de ligação aérea com território continental português, cujo teste de despiste realizado à chegada apresentou resultado negativo e o teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo", adianta ainda.