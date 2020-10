Actualidade

A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, disse hoje num encontro do FMI que as principais prioridades a curto prazo são impedir um colapso do sistema de saúde e garantir a sustentabilidade da dívida.

"A primeira prioridade é sobreviver, preservar a vida tanto quanto possível e assegurar que o sistema de saúde não colapsa, e depois manter a sustentabilidade da dívida, que são os nossos principais pilares da estratégia a curto prazo", respondeu Vera Daves, quando questionada sobre as prioridades do Governo angolano para os próximos meses.

A ministra falava num encontro virtual organizado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), no âmbito dos Encontros Anuais, com o título 'Pós-Covid-19: Recuperação e Resiliência', que contou com a participação da diretora executiva do FMI, Kristalina Georgieva.