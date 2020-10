Covid-19

Subiu para 126 o número de estudantes do programa de Erasmus infetados com covid-19 no Porto, sendo que 82 são da Universidade do Porto (U. Porto), 29 do Instituto Politécnico (IPP) e 15 da Católica, revelaram as instituições.

Em resposta enviada hoje à Lusa, o gabinete de comunicação da U. Porto adiantou que foram detetados mais dois casos positivos de estudantes do programa Erasmus [de mobilidade académica entre estudantes de todo o mundo], passando de 80 para 82 o número de infetados.

Também o gabinete de comunicação do IPP disse hoje que foram detetados mais cinco casos positivos entre estudantes de Erasmus, passando de 24 para 29 o número de infetados do programa de mobilidade neste estabelecimento de ensino.