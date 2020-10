Actualidade

Dezenas de pessoas manifestaram-se hoje contra a plena anexação de Porto Rico aos Estados Unidos, segundo um comunicado da Polícia da pequena ilha das Caraíbas.

A nota detalhou que, segundo dados preliminares, os manifestantes estavam espalhados em várias das saídas da rodovia PR-18, no sentido do município de Caguas para San Juan, a capital da ilha.

Vários manifestantes carregavam grandes faixas com mensagens pedindo o "não" no plebiscito que será realizado no dia 03 de novembro, no mesmo dia das eleições gerais em Porto Rico.