A defesa suíça do empresário angolano Carlos São Vicente considera que as acusações em Angola são "infundadas" e que "a viragem dos acontecimentos" face a um relatório de agosto mostra "claramente" que é "apenas motivada por uma decisão política".

"De facto, as acusações apresentadas contra Carlos São Vicente em Angola são completamente infundadas e carecem de qualquer motivação. Isto, entre outras coisas, mostra claramente que a atual viragem dos acontecimentos é apenas motivada por uma decisão política de ir atrás do empresário e da sua riqueza", afirma o escritório de advogados suíço Schellenberg Wittmer Ltd, em Genebra, num comunicado datado de terça-feira e enviado hoje à Lusa.

A viragem a que os advogados se referem é o que consideram ser uma contradição entre a resposta da PGR angolana a uma carta rogatória suíça, em agosto, que dizia não constarem indícios de crime por parte do empresário, que é agora suspeito de ter desviado dinheiro da petrolífera Sonangol para a companhia AAA Seguros, quando trabalhava nas duas empresas, e que por isso foi detido em 22 de setembro, tendo ficado em prisão preventiva.