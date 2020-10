OE2021

O presidente executivo madeirense, Miguel Albuquerque, considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) revela que o Governo do PS está "refém" da esquerda radical e lamenta a falta de equidade entre as regiões autónomas.

"É um orçamento onde o Partido Socialista está refém dos dois partidos da esquerda radical em Portugal, que é o Partido Comunista, que é leninista, e o Bloco de Esquerda, que é trotskista", disse à agência Lusa, reforçando: "É um orçamento de estagnação, a jogar para o lado".

Miguel Albuquerque, que lidera o governo regional de coligação PSD/CDS-PP, alertou, por outro lado, que a Madeira continua a ser discriminada face aos Açores pelo Governo da República, presidido pelo socialista António Costa.