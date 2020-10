Actualidade

A Gaiurb, no concelho de Vila Nova de Gaia, diminuiu em cerca de 30% o tempo de resposta a pedidos de licenciamento ao implementar processos que permitem anular, entre outros aspetos, "tarefas sem valor acrescentado", foi hoje divulgado.

A Gaiurb é a empresa municipal que gere o urbanismo e a habitação no concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

De acordo com dados enviados à agência Lusa, em causa está a redução do tempo de intervenção da Gaiurb num processo de licenciamento, tendo sido calculado que antes esta empresa demorava, em média, 176 dias a dar resposta, enquanto agora demora 121 dias.