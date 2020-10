Actualidade

O deputado e cantor ugandês Bobi Wine foi preso hoje juntamente com vários membros do seu partido durante uma operação policial na sede daquela força política em Kampala, disse o seu advogado, Anthony Wameli.

"A polícia e o exército atacaram a Plataforma Nacional de Unidade (NUP), isolaram as instalações e todas as estradas que a ela conduzem, antes de prenderem Bobi Wine e outros elementos", que foram detidos dentro das instalações do partido, disse Wameli.

"Isto é odioso, é um ataque à democracia por parte de uma polícia e exército partidários", afirmou, acrescentando que não foi avançado o motivo da operação.