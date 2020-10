Covid-19

Um idoso que recebia apoio domiciliário do lar da aldeia de Manigoto, Pinhel, que testou positivo à covid-19, morreu hoje no hospital da Guarda, onde se encontram internados mais dois utentes, de um total de 14 infetados.

O presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura, adiantou hoje à agência Lusa que na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro Social do Manigoto estão infetados "14 utentes e quatro funcionárias".

Segundo o autarca, um utente que beneficiava do apoio domiciliário da instituição, cuja idade não soube precisar, faleceu hoje com covid-19 no Hospital Sousa Martins (HSM) da Guarda, onde estava internado.