Presidenciais

A candidata a Presidente da República Ana Gomes cancelou hoje "todas as ações de campanha programadas para as próximas duas semanas" devido ao agravamento da pandemia de covid-19, anunciou a sua candidatura.

"Devido ao agravamento da situação da pandemia em Portugal e à necessidade de cumprir com o máximo rigor e sentido de responsabilidade cívica as medidas sanitárias hoje determinadas pelo governo, a candidatura de Ana Gomes à Presidência da República decidiu cancelar todas as ações de campanha programadas para as próximas duas semanas em todo o país", refere uma nota da candidatura enviada à agência Lusa.

Numa pequena nota, a candidatura de Ana Gomes "reconhece a pertinência das novas medidas hoje adotadas pelo governo e pelas autoridades de Saúde no sentido do reforço das medidas sanitárias, visando diminuir os riscos de contágio da população e reduzir as consequências sanitárias, económicas e sociais da pandemia".