Actualidade

Os advogados do ex-primeiro-ministro guineense Aristides Gomes aguardam há um mês explicações da Procuradoria-Geral da República em relação a um despacho que impõe medidas de coação ao ex-chefe do executivo guineense, disse hoje o advogado Luís Vaz Martins.

"Há um mês que aguardamos explicações da Procuradoria-Geral da República", afirmou Luís Vaz Martins à Lusa.

A Lusa teve acesso na terça-feira a um despacho atribuído ao cartório do Ministério Público junto do Tribunal de Relação da Guiné-Bissau, com data de agosto, que aplica a medida de coação de obrigação de permanência a Aristides Gomes por suspeita de participação económica em negócio e peculato.