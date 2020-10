Actualidade

O português Ricardo Sá Pinto vai treinar o Vasco da Gama até ao final do campeonato brasileiro de futebol, anunciou hoje o clube carioca.

A acompanhar Sá Pinto no Brasileirão vão estar Rui Mota, João Moreira e Igor Dias.

No seu Twitter, o Vasco da Gama publicou um vídeo de Sá Pinto para os adeptos do clube, na qual o técnico luso enverga uma camisola de Romário, que lhe foi oferecida pelo ex-avançado brasileiro com uma dedicatória pessoal.