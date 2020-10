Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje a nova lei das minas, que prevê padrões de sustentabilidade ambiental "mais exigentes", a repartição dos benefícios económicos com as populações e dá mais poderes aos municípios.

"Foi aprovada a regulamentação de Lei de Bases dos recursos geológicos no que respeita aos depósitos minerais", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros de hoje.

Numa nota enviada à comunicação social, o Ministério do Ambiente refere que aquele decreto-lei "vem assegurar que a prospeção, pesquisa e aproveitamento de depósitos minerais apenas possa ser desenvolvida obedecendo aos princípios do 'green mining'".