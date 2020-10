Actualidade

O artista plástico Cruzeiro Seixas foi distinguido hoje com a Medalha de Mérito Cultural, anunciou o Ministério da Cultura, salientando que a vida e obra deste "decano da arte portuguesa" "representam um contributo incontestável para a cultura portuguesa".

Num comunicado hoje divulgado, a tutela refere que "a ministra da Cultura, Graça Fonseca, entregou esta manhã a Medalha de Mérito Cultural a Artur do Cruzeiro Seixas", tendo a cerimónia decorrido na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, "no âmbito das celebrações do centenário do nascimento do artista".

Cruzeiro Seixas, "decano da arte portuguesa e um dos grandes nomes do surrealismo europeu", completa 100 anos no dia 03 de dezembro.