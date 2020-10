OE2021

As direções-gerais do Património Cultural, com uma despesa prevista de 67,36 milhões de euros, e das Artes, com 38,30 milhões, mobilizam cerca de 105 milhões da proposta de orçamento do Ministério da Cultura para 2021.

Com os 38,75 milhões do Fundo de Fomento Cultural, os três organismos tutelados pelo Ministério da Cultura representam cerca de 144 milhões de euros, perto de um quarto da despesa total consolidada de 563,9 milhões de euros, destinados ao Ministério da Cultura, na proposta de Orçamento do Estado para 2021, segundo os mapas de desenvolvimento de receitas e despesas, disponíveis no 'site' da Direção-Geral do Orçamento.

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Fundo de Fomento Cultural (FFC) e Direção-Geral das Artes (DGArtes) representam assim perto de metade da despesa prevista para os organismos da Cultura, que mobilizam 313,1 milhões de euros do orçamento do ministério, mais 35,6 milhões face ao orçamento deste ano, excluindo os quase 251 milhões destinados à RTP.